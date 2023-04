Parte il progetto CrescoLab "Aiutiamo l’inclusione a scuola"

di Barbara Palombi

Il progetto "CrescoLab", nato dalla collaborazione tra il Comune e l’Anffas con il contributo del Garante per i diritti alla persona, prende forma offrendo un supporto nello studio agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Un nuovo servizio che si concretizza in un aiuto specializzato nello svolgimento dei compiti, aperto ai bambini con difficoltà nell’apprendimento. All’interno degli spazi Anffas in via Vanvitelli, la psicologa Veronica Guardabassi e la pedagogista Krizia Cruciani seguiranno i bambini dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19.30. "Il Comune sostiene attivamente questo importante progetto educativo – spiega il vice sindaco Francesca D’Alessandro – e insieme all’Anffas vuole dare un aiuto concreto alle famiglie che affrontano e vivono questo tipo di problematiche. È un percorso che si inserisce in quelli già predisposti dalla giunta e rappresenta una risposta concreta ai bisogni e alle necessità degli studenti". CrescoLab vuole tutelare il benessere del bambino e agevolare i processi di crescita didattica ed educativa, ed è a tutti gli effetti un progetto inclusivo che mira all’acquisizione di un metodo di studio efficace, garantendo un supporto multidisciplinare. La caratteristica più importante è data dalla continuità e dal lavoro che viene svolto in collaborazione con un’equipe multidisciplinare che segue il bambino in tutto il percorso e si confronta periodicamente con la scuola. "Sosteniamo questo tipo di iniziative – prosegue Giancarlo Giulianelli, Garante regionale dei diritti della persona – che forniscono un aiuto concreto alle famiglie e agli studenti. CrescoLab si articolerà in due annulità e rappresenta un’esperienza importante e di arrichimento aperta a tutti". "Questa nuova realtà si inserisce nell’ampio contesto dell’inclusione – sottolinea Marco Scarponi, presidente della fondazione Anffas Macerata –, ogni giorno nel nostro centro riceviamo bambini e famiglie che hanno bisogno di un servizio che possa camminare al fianco del percorso scolastico e, grazie a questo progetto, abbiamo l’opportunità di dare delle risposte concrete a tutte le famiglie". "CrescoLab si concentra sul concetto di inclusione scolastica e si rivolge ai bambini in età scolare con disturbi nell’apprendimento e disabilità – conclude Arianna Santoro, responsabile del progetto –. L’iniziativa affronta una vasta serie di problematiche ed è rivolta a famiglie che hanno necessità di un supporto ulteriore. L’equipe multidisciplinare e il confronto con gli organi scolastici garantiscono il perseguimento degli obiettivi, rivalutandoli periodicamente e a seconda delle necessità". Per informazioni e iscrizioni: 0733.36170.