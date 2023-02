Parte il Pronto soccorso della solidarietà Cibo, vestiti, giocattoli e conforto ai fragili

di Chiara Gabrielli Nasce il progetto Pronto soccorso della solidarietà: l’iniziativa sta prendendo forma nei locali di via Lorenzoni, dai civici 65 al 69. Un luogo discreto e riservato, quello che sarà aperto a breve dalla Croce Verde, dove chi ha più bisogno potrà avere cibo, vestiti, coperte, prodotti per l’igiene intima, libri, perfino giocattoli per bambini e giochi da tavola. Le nuove emergenze sono sempre più varie e sempre di più, in un momento in cui il grido di aiuto viene soprattutto da italiani, molti maceratesi. La pandemia, la grave crisi economica, lo scoppio della guerra che ha portato con sé bollette alle stelle e materie prime con prezzi per molti insostenibili, ma anche problemi familiari come separazioni e divorzi, spingono tanti cittadini a chiedere una mano per andare avanti. Come nasce questo progetto? "Con lo scoppio del conflitto in Ucraina lo scorso anno – spiega Angelo Sciapichetti, presidente della Croce Verde Macerata odv (organizzazione di volontariato) – abbiamo fatto la raccolta di beni da spedire là e ci siamo resi conto di quanto la gente fosse generosa. Qui alla Croce Verde c’era la coda per scaricare i materiali da donare, al punto che non sapevamo più dove mettere...