Parte la carovana di Carnevale. Tredici gruppi sfilano in allegria

È tempo di maschere e coriandoli, così si prepara ad accendersi la 63esima edizione del "Carnevale dei bambini", allestito dall’amministrazione comunale in sinergia con la "Pro Corridonia". Le danze si apriranno oggi a partire dalle 14,30, quando le vie del centro storico si riempiranno con i coriandoli, musica e sorrisi dei bambini. Il ritrovo sarà in via Piave, dopodiché la carovana colorata salperà in direzione piazza del Popolo, passando per le vie centrali del borgo antico. Alla tradizionale sfilata prenderanno parte ben 13 gruppi "uniti nel divertimento" più le varie animazioni come la banda musicale cittadina "Giovanni Battista Velluti", il corpo bandistico e le Majorettes di Petriolo e la marching band "Mistrafunky". "Tra i gruppi iscritti figurano l’istituto comprensivo "Manzoni-Lanzi", la scuola d’infanzia paritaria "Niccolai", gli asili nido "Girotondo", "Bimboland" e "Grillo Parlante", l’Azione Cattolica e gruppi di privati cittadini di cui siamo veramente felici per la partecipazione – ha affermato l’assessore con delega alle manifestazioni ricreative Gemma Acciarresi (nella foto) –. È stato bello vedere le numerose mail arrivate per l’iscrizione soprattutto quando c’è una partecipazione così ampia e spontanea, che ci fa vivere un senso di comunità anche durante questi giorni di preparazione, tra prove, indiscrezioni sui costumi e allestimenti".

Una volta in piazza, si potrà ballare e cantare insieme all’animazione del "Family Show", seguiranno poi le premiazioni e la classica battaglia dei coriandoli. L’evento, a ingresso libero, culminerà proprio in piazza del Popolo, dove nel pomeriggio saranno presenti i componenti della Pro Corridonia, i quali regaleranno un dolce fine manifestazione ai partecipanti con la distribuzione gratuita dei tipici dolci di carnevale.

Diego Pierluigi