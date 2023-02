Parte la formazione per il terzo settore

"Terzo settore, cultura e territori" è il tema del percorso di formazione avanzata per l’innovazione di servizi, processi e modelli organizzativi, rivolto a volontari e operatori del terzo settore appunto, avviato dall’università di Camerino. È a conclusione del progetto "C’entro. Insieme per le terre del sisma" promosso dal Csv (Centro servizi per il volontariato) Marche in collaborazione con Fondazione Carima, Arci Macerata, Bottega del Terzo Settore e Comune di Amandola. Il referente scientifico è Francesco Casale della Scuola di giurisprudenza Unicam. L’obiettivo è preparare figure professionali aperte all’innovazione e alla sperimentazione, capaci di creare idee che diventino progetti finanziabili, sostenibili e realizzabili in tempi brevi. Saranno forniti gli elementi conoscitivi minimi per lo sviluppo di competenze di base e specialistiche.