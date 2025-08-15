Parte la grigliata al Surf Club. Ma arriva la polizia locale

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
LORENA CELLINI
Cronaca
L’ordinanza comunale lo vieta ma la tentazione di fare una grigliata in spiaggia è stata troppo forte e hanno acceso le braci. Solo che si sono presentati gli agenti della polizia locale, che non erano tra gli invitati e che sono comparsi in seguito a una segnalazione inoltrata da Civitasvolta al centralino della caserma di via Marinetti.

Mercoledì pomeriggio una spirale di fumo si è alzata dalla concessione del Surf Club sul lungomare sud, segnale che non lasciava spazio a dubbi circa l’attività in corso da quelle parti. Quindi la telefonata agli agenti "ma intanto – spiega l’associazione – prima del loro arrivo è comparso il sindaco che entra nello chalet. Quando è arrivata la pattuglia ha dato una occhiata esterna e poi è entrata nell’area della struttura".

Sull’esito del sopralluogo, se abbia generato sanzioni per esempio, l’associazione depositerà una richiesta di accesso agli atti. Ma intanto Civitasvolta ironizza sull’accaduto: "pare, come risulta dalle foto scattate, che proprio nell’area dedicata ai surfisti, con attività collaterali al mare, sia possibile gustare un ottimo arrosto. Peccato che l’ordinanza comunale lo vieti e in quell’area non si dovrebbe nemmeno fare il bagno, perché c’è il corridoio di uscita riservato a vele, tavole da surf e altre attrezzature nautiche. Eppure – continua Civitasvolta – lo spazio è occupato anche dagli avventori con ombrelloni e sdraio. Non parliamo poi dei bagni pubblici inesistenti e delle docce in condizioni vergognose. Come sempre, c’è chi può e chi non può. Una città allo sbando".

