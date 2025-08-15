Parte la grigliata al Surf Club. Ma arriva la polizia locale

L’ordinanza comunale lo vieta ma la tentazione di fare una grigliata in spiaggia è stata troppo forte e hanno acceso le braci. Solo che si sono presentati gli agenti della polizia locale, che non erano tra gli invitati e che sono comparsi in seguito a una segnalazione inoltrata da Civitasvolta al centralino della caserma di via Marinetti.

Mercoledì pomeriggio una spirale di fumo si è alzata dalla concessione del Surf Club sul lungomare sud, segnale che non lasciava spazio a dubbi circa l’attività in corso da quelle parti. Quindi la telefonata agli agenti "ma intanto – spiega l’associazione – prima del loro arrivo è comparso il sindaco che entra nello chalet. Quando è arrivata la pattuglia ha dato una occhiata esterna e poi è entrata nell’area della struttura".

Sull’esito del sopralluogo, se abbia generato sanzioni per esempio, l’associazione depositerà una richiesta di accesso agli atti. Ma intanto Civitasvolta ironizza sull’accaduto: "pare, come risulta dalle foto scattate, che proprio nell’area dedicata ai surfisti, con attività collaterali al mare, sia possibile gustare un ottimo arrosto. Peccato che l’ordinanza comunale lo vieti e in quell’area non si dovrebbe nemmeno fare il bagno, perché c’è il corridoio di uscita riservato a vele, tavole da surf e altre attrezzature nautiche. Eppure – continua Civitasvolta – lo spazio è occupato anche dagli avventori con ombrelloni e sdraio. Non parliamo poi dei bagni pubblici inesistenti e delle docce in condizioni vergognose. Come sempre, c’è chi può e chi non può. Una città allo sbando".