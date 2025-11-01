Parte la petizione online: "Telecamere nel parco"

È stata avviata negli ultimi giorni online, su Change.org, una petizione che chiede al Comune di Recanati l’installazione di telecamere di sorveglianza nel parco giochi del quartiere Fonti San Lorenzo.

L’iniziativa nasce dall’esigenza, espressa da diversi residenti, di garantire maggiore sicurezza ai bambini e alle famiglie che frequentano l’area verde. Secondo i promotori della raccolta firme, "ogni bambino ha diritto a sentirsi al sicuro mentre gioca e si diverte". Le telecamere, spiegano, rappresenterebbero un importante deterrente contro atti vandalici e comportamenti antisociali, oltre a offrire un senso di tranquillità ai genitori e ai cittadini del quartiere. Oltre al tema della sorveglianza, la petizione invita l’amministrazione comunale a considerare anche un piano di riqualificazione del parco, con l’obiettivo di migliorare le strutture esistenti e rendere l’area un luogo di aggregazione più attrattivo e funzionale per tutta la comunità.

Il dibattito sull’opportunità di installare telecamere nel quartiere non è nuovo. Già nel 2020, su sollecitazione del Centro culturale Fonti San Lorenzo, infatti, la precedente amministrazione comunale aveva discusso l’argomento, decidendo di escludere il parco dall’elenco dei luoghi cittadini destinati a ospitare nuovi dispositivi di videosorveglianza. In una nota diffusa allora, il Comune sottolineava come la filosofia alla base degli interventi nel quartiere fosse quella di rendere Fonti San Lorenzo un "quartiere sociale ed educante", puntando su progetti di partecipazione e responsabilizzazione collettiva piuttosto che su strumenti di controllo tecnologico.

La nuova petizione riporta dunque al centro del dibattito due visioni diverse di sicurezza: una, più orientata alla prevenzione tramite la sorveglianza e la tecnologia; l’altra, basata sulla costruzione di relazioni, spazi condivisi e senso di comunità. Resta ora da capire se e come l’attuale amministrazione vorrà accogliere le richieste dei cittadini firmatari, trovando un equilibrio tra controllo e fiducia, tra protezione e socialità. Nel frattempo, la raccolta firme continua a crescere online, segno di un quartiere più fiducioso nella tecnologia che negli intenti e i piani educativi che si dimostrano il più delle volte poco concreti.

Antonio Tubaldi