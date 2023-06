Parte la raccolta fondi per aiutare gli alluvionati

Il Comune di Treia si mobilita per Ravenna, colpita dall’alluvione. È stata infatti avviata una raccolta fondi aperta a cittadini e imprese per aiutare la popolazione e le associazioni di Protezione Civile della città romagnola. "Un gesto – si spiega – che vuole ricambiare il grande aiuto ricevuto proprio da Ravenna durante l’emergenza sisma 2016". Le donazioni potranno essere versate sul conto corrente intestato a Comune di Treia - Servizio Tesoreria presso la Banca di Filottrano ag. Treia al seguente iban: IT 46 I 08549 69210 000000079875 con causale: "Erogazione liberale per alluvione Emilia-Romagna". Si consiglia di conservare la ricevuta di bonifico, poiché ogni versamento gode di detraibilità Irpef e deducibilità Ires come previsto per le erogazioni liberali in denaro (effettuate con modalità tracciate come bonifico bancario, bancomat, carte di credito, assegno e simili diversi dal contante), in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, effettuate tramite onlus, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali.