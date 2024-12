Parte la raccolta fondi per gli armatori:: "Famiglie in difficoltà"

Una raccolta fondi per aiutare i proprietari del motopeschereccio affondato sabato mattina al porto. L’iniziativa è stata lanciata da Francesca Gentile, figlia di pescatori civitanovesi mossa da un sentimento di solidarietà nei confronti dei colleghi. "Quell’imbarcazione è fonte di vita per tre famiglie e chi vive di mare conosce i sacrifici del mestiere" ha spiegato Gentile sulla piattaforma attraverso cui ha dato il via alla raccolta. Il link per le donazioni è disponibile su "gofundme" (https://www.gofundme.com/f/famiglia-di-pescatori/donate?source=btn_donate), con il titolo "Una famiglia di mare, solidarietà ai F.lli Gasparroni" e già i primi utenti hanno iniziato a contribuire. "Questa raccolta – ha aggiunto – va a una famiglia della nostra marineria che in un soffio si è vista scomparire i sacrifici di una vita. In quasi 60 anni, il loro peschereccio ha superato burrasche, tempeste e mareggiate, ma ora è affondato al porto. Un destino ironico. Il natante rappresenta l’unica fonte di reddito di queste famiglie e le operazioni per riportarlo in sicurezza sono molto costose e a carico loro. Quando ero bambina, anche la mia famiglia visse la stessa esperienza. Ricordo ancora quegli anni terribili: all’epoca non esistevano i social e la solidarietà fu parola sconosciuta. Oggi la marineria civitanovese è sempre meno numerosa e i problemi sono tanti. Il Natale è alle porte e la solidarietà scalda il cuore di chi la fa e di chi la riceve. Consideriamo questo gesto un dono in più da mettere sotto i nostri alberi". f. r.