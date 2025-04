Parte la riqualificazione delle mura storiche

Installato il cantiere in via Gioco del Pallone per i lavori di riqualificazione delle mura del parco dei Torrioni o, meglio, delle antiche mura sforzesche da troppo tempo trascurate e non valorizzate. "Recanati ha bisogno di una nuova visibilità e questa passerà dalle sue mura" ha assicurato il sindaco Emanuele Pepa, L’intervento è stato il primo progetto presentato dalla sua amministrazione, accolto e finanziato dalla Regione. "Non pensavamo fosse possibile intervenire lì, ma grazie all’intuizione dell’assessore Bartomeoli e dell’architetto Maurizio Paduano, ci abbiamo creduto. Siamo arrivati terzi nel bando, ma con il finanziamento più alto", dice Pepa. Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza di continuare su questa linea per rivalorizzare tutto il sistema delle mura cittadine. Bartomeoli, assessore ai lavori pubblici, ricorda che l’appalto da 625 mila euro è stato affidato alla ditta Ges e i lavori sono partiti in questi giorni e si concluderanno entro ottobre, con rendicontazione finale fissata per dicembre. L’intervento sarà diviso in fasi per ridurre l’impatto sulla fruibilità del parco. Oltre al consolidamento delle mura e alla sistemazione delle connessure, sarà sistemato il tratto lungo via Cesare Battisti, oggi degradato, con l’eliminazione di pali e segnaletica obsoleta, nuovi camminamenti e un’area fitness.

Tra le novità, la possibilità di affacciarsi finalmente dai Torrioni e un piccolo anfiteatro per attività artistiche. Maurizio Paduano, dirigente dell’ufficio tecnico, afferma che "queste mura sono sempre state ai margini, usate per giochi, stendere i panni, mercatini. È tempo di restituire loro dignità architettonica e funzione urbana". L’obiettivo non è solo conservare, ma dare nuova vita a questi spazi, riattivandoli economicamente e socialmente: "I bandi europei premiano chi propone idee che abbiano un impatto reale sul tessuto urbano. Ecco perché abbiamo puntato su eventi, percorsi turistici, attività ricreative". Paduano ha parlato di un recupero "cucito" sulla città: rimozione delle balaustre posticce, protezione degli affacci, attenzione alla sicurezza e alla fruizione graduale durante il cantiere. "Dobbiamo imparare a rispettare i nostri beni: parcheggiare dentro gli archetti è una mancanza di educazione. Riqualificare significa anche rieducare lo spazio urbano". L’intervento, che interesserà una superficie ampia del parco e delle mura, si propone come un modello di rigenerazione urbana integrata, dove il recupero del patrimonio storico diventa leva per attrattività turistica, vivibilità e cultura. Un passo deciso verso una Recanati più bella e più consapevole del suo valore.

Antonio Tubaldi