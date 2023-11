Parte la scuola forense maceratese: prima lezione del professore Perfetti

Prende il via sabato prossimo in tribunale la Scuola forense maceratese. L’inaugurazione è prevista alle ore 10, nell’aula 1 del tribunale. La scuola è gestita dall’Ordine degli avvocati tramite la Fondazione forense maceratese. A presiedere la cerimonia saranno il presidente dell’Ordine, Paolo Parisella, e Maria Cristina Ottavianoni, presidentessa della Fondazione forense.

La scuola, come previsto dalla legge, si occuperà di garantire il percorso formativo obbligatorio per i praticanti avvocati, con l’obiettivo primario di "consentire a coloro che aspirano a svolgere la professione di avvocato di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie (come anche indicate nella normativa) al superamento delle prove dell’esame di Stato e al successivo commendevole esercizio della professione". Dopo l’inaugurazione si terrà la prima lezione, che sarà tenuta dal professor Ubaldo Perfetti, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata e vice presidente del Consiglio nazionale forense. Le lezioni successive, sempre di sabato, saranno tenute da avvocati e docenti universitari: Maria Pia Gasparini, Andrea Buti, Manuel Formica, Marco Brusciotti, Carlo Maria Binni, Lucia Ruggeri, Mario Cavallaro, Testa B. Stefano, Morena Luchetti, Luca Forte, Filippo Olivelli, Francesco Casale, Carlo Strinati, Paolo Parisella, Francesco Copponi, Roberto Acquaroli, Andrea Tassi, Sara Spuntarelli, Giuseppe Carassai. Saranno trattate tutte le materie oggetto dell’esame di Stato, in alcuni casi anche con esercitazioni pratiche, sia dal punto di vista teorico che applicativo, in termini di atti e procedure, e ci saranno anche le lezioni in materia di deontologia professionale. Alla fine delle 60 ore di lezione i praticanti dovranno sostenere un esame.

La scuola forense era un impegno su cui da tempo stava lavorando l’Ordine, per poterla offrire al meglio ai propri praticanti. E ora finalmente le lezioni potranno prendere il via, per far sì che i futuri avvocati durante il periodo della pratica forense abbiano da un lato sperimentato l’attività dal punto di vista concreto, lavorando in studio e nelle aule giudiziarie, ma dall’altro abbiano anche avuto modo di avere un approfondimento teorico sulle norme utili allo svolgimento della loro professione.

p. p.