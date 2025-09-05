Parte la stretta sui furbetti dei rifiuti

Ha appena preso il via il programma di pattugliamento del territorio da parte della polizia municipale di Corridonia volto al controllo della correttezza dei conferimenti e all’attività di prevenzione e contrasto dell’abbandono dei rifiuti. "Gli agenti saranno muniti di idoneo tesserino di identificazione e il servizio sarà svolto periodicamente in zone diverse del territorio – ha illustrato la sindaca Giuliana Giampaoli –. L’attività svolta a piedi sarà anche occasione per potenziare il rispetto dei regolamenti riguardanti il pubblico decoro e la conduzione di animali in luoghi pubblici, compreso il possesso dei presidi atti alla pulizia in caso fosse necessario".

Inoltre nella prossime settimane partiranno i lavori di riqualificazione dell’isola ecologica in via dei Mestieri. L’ente per l’appunto si era aggiudicato un contributo di oltre 40mila euro da destinare al miglioramento del servizio della raccolta differenziata. Merito del progetto risultato primo in graduatoria tra gli ammessi il quale prevede un miglioramento di strutture e attrezzature dell’isola ecologica, con un sistema di controllo all’ingresso, videosorveglianza smart con utilizzo di AI, oltre al posizionamento di un distributore automatico di sacchetti. "Grazie al bando che il comune si è aggiudicato – ha sottolineato – sarà possibile introdurre sistemi di controllo all’ingresso e ottimizzare la qualità della raccolta. Sarà inoltre posizionato un distributore di sacchetti accessibile a tutti. I controlli e le sanzioni sono doverosi da parte dell’amministrazione, ma mai sufficienti se non affiancati da comportamenti civili, rispettosi di tutta la comunità".

Diego Pierluigi