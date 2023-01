Parte l’indagine sui bisogni dei giovani

Al via un rapporto di collaborazione tra il Comune di Tolentino e il Centro Esserci per un progetto di ricerca rivolto ai ragazzi della fascia d’età 1216 anni. Avrà la durata di un anno, da gennaio a dicembre, prorogabile eventualmente fino a fine lavori. Il centro sarà coadiuvato da Unimc; il Comune coinvolgerà scuole, associazioni e istituzioni. "Un’iniziativa importante – spiega il sindaco Sclavi – che coinvolge Comune ed esperti del Centro Esserci, in collaborazione con Unimc, per avviare un’approfondita indagine sui bisogni e le esigenze dei giovani tolentinati tra i 12 e 16 anni. Un progetto che coinvolgerà il mondo scolastico e non solo, le famiglie, oltre agli assessorati alle Politiche sociali e all’Istruzione, con l’intento di capire le necessità del mondo giovanile. Una ricerca come punto di partenza e di studio, su cui sarà anche ricavata una pubblicazione specifica".