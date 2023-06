Parte lo screening contro il tumore della cervice uterina

Dopo l’approvazione da parte della giunta regionale del protocollo di aggiornamento, è iniziato ieri il nuovo programma di screening del tumore della cervice uterina con l’introduzione del test Hpv (Papilloma virus). Le cinque Ast hanno iniziato a inviare le lettere di invito alle donne dai 25 ai 64 anni con la raccomandazione di eseguire un esame di screening con test Hpv ogni cinque anni per le donne da 30 a 64 anni; Pap – test ogni tre anni per le donne da 25 a 29 anni non vaccinate contro Hpv, dai 30 anni test Hpv ogni 5 anni; nessun test per le donne da 25 a 29 anni, vaccinate con ciclo completo, poi a 30 anni test Hpv ogni 5 anni. "Raccomandiamo alle donne di aderire – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini –. Grazie alla sua efficacia e precisione l’Hpv - test verrà eseguito ogni cinque anni e non ogni tre come attualmente previsto per il Pap-test". "La partecipazione agli screening – prosegue Saltamartini – può fare la differenza, poiché consente di identificare precocemente la presenza di una neoplasia, migliorando le prospettive di trattamento e guarigione". Gli screening sono completamente gratuiti. Vaccinarsi durante l’adolescenza contro l’Hpv e partecipare allo screening è la cosa più efficace che una donna possa fare per proteggersi.