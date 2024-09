"Partenza anticipata. Vi spiego il perché"

La vendemmia è cominciata già da due o tre settimane per la Cantina Saputi di Colmurano, che ha terreni anche a Urbisaglia, Ripe San Ginesio e Loro Piceno. "Una vendemmia anticipata per il clima, in quanto l’inverno non è stato freddo e quindi le gemme si sono schiuse prima – dice Leonardo Saputi (nella foto), vignaiolo responsabile tecnico della Cantina –. Poi perché la vegetazione, dopo lo stress causato lo scorso anno dalla peronospora, tende a ripartire prima. Ma anticipata anche perché una fetta di mercato chiede vini meno alcolici, più snelli e facili da bere. Come annata, per quantità e qualità, le nostre zone, e in generale l’Alto Maceratese, sono state graziate. Non possiamo lamentarci. Si tratta di un’area fortunata. Non ci sono state grandinate e, per il resto, dobbiamo convivere con i cambiamenti climatici; l’agricoltura, facendo attenzione a tecniche e strategie, può cercare di prevenire gli effetti".

Sul fronte manodopera, quest’anno l’azienda ha fatto un contratto a tre ragazzi immigrati, ospiti all’hotel Le Grazie di Loro Piceno (che da tempo svolge la funzione di centro di accoglienza). "Ci stiamo trovando bene con loro – conclude –, hanno voglia di lavorare".