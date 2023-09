Partita del Cuore a Tolentino: Fisiomed in prima linea Il Gruppo Medico Associati Fisiomed è in prima linea per dare il proprio contributo alla partita-evento di questa sera allo Stadio della Vittoria di Tolentino, mettendo a disposizione i propri fisioterapisti. Un'iniziativa che dimostra la vicinanza della realtà di sanità privata al mondo giovanile.