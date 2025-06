Partita la raccolta fondi per i figli: "Ogni gesto fa la differenza"

È partita la macchina della solidarietà per i figli della 45enne Gentiana Kopili, Mario di 21 anni e Samuel di 23. Due cittadine di Tolentino, amiche della donna, Carmen Nunno e Tamara Capradossi, intanto hanno lanciato una raccolta fondi. La prima ha avuto l’idea: Carmen (in sedia a rotelle) ha conosciuto Gentiana come badante del marito (anche lui in carrozzina) diversi anni fa. Poi sono rimaste amiche e la 45enne ha continuano a darle una mano qualche ora al giorno per le faccende domestiche.

Sabato scorso, il giorno dell’omicidio, erano andate a fare la spesa insieme. "Era una sorella per me, una donna umile, corretta, onesta. Dobbiamo conservare questo ricordo. E aiutare i figli ad affrontare la quotidianità – spiega Nunno –. Tante persone ci hanno chiesto come fare per dare una mano ai ragazzi, così ci siamo attivate".

E con l’aiuto di una sua vicina, pure lei amica della badante, Tamara Capradossi, consulente del lavoro, ha dato vita alla raccolta fondi per i due ragazzi rimasti all’improvviso senza la mamma. "In questi giorni tante persone ci hanno scritto, colpite e addolorate per la tragedia che ha strappato via Gentiana ai suoi figli e alla sua famiglia – ha scritto sui social network la Capradossi –. Molti hanno chiesto come poter offrire un aiuto concreto ai suoi figli, che ora devono affrontare un dolore immenso e un futuro incerto. Per chi lo desidera, è possibile dare un contributo per sostenerli. Ogni gesto, anche piccolo, è un simbolo di vicinanza e solidarietà che può fare la differenza (bonifico intestato a Samuel Hudra - Mario Hudra IT78P0760113400001076031101 causale "regalia"). Grazie a chi vorrà partecipare con cuore".

Lunedì il gruppo "Non una di meno", composto da diverse realtà locali come circolo Legambiente il Pettirosso, Osservatorio di genere, Cittadini dal mondo, Amici per, Libera, Auser, Sermit e coordinamento femminile Cisl, si riunirà per decidere come muoversi e se creare anche a un’altra raccolta fondi. Il servizio funebre è stato pagato dal Comune.

l. g.