Partite casalinghe a Bologna. L’odissea della Pallanuoto Tolentino

Continua l’incredibile odissea della Pallanuoto Tolentino nel campionato nazionale di serie B maschile. Anche oggi la squadra è costretta a fare una trasferta di 300 chilometri all’andata e 300 chilometri al ritorno per giocare... in casa! La piscina del "Passetto" di Ancona, l’unica delle Marche omologata per le partite di serie A e B maschile, resta infatti chiusa per problemi di autorizzazioni e così sia le formazioni doriche che la utilizzano abitualmente, sia Tolentino e Osimo sono costrette a trovare un impianto alternativo per disputare le gare interne. E il più vicino – e comodo da raggiungere – è quello della piscina Carmen Longo di Bologna. "Viviamo una situazione complicata che comincia a essere pesante un po’ per tutti", dice amareggiato il coach Omar Cappelloni. "La nostra squadra è quella con l’età media più giovane (il più grande fra gli atleti ha 26 anni; ndr) e i ragazzi ci mettono tanta passione – dice il tecnico – ma gestire questa fase della stagione non è facile. Al momento navighiamo a vista in un mare tempestoso, perché non si hanno notizie certe sui tempi di riapertura della piscina del Passetto. A livello agonistico non ci alleniamo mai in vasca lunga – aggiunge coach Cappelloni (nella foto) – e questo pure ci penalizza. Non ci aspettavamo di dover fare i conti anche con questa difficoltà, già non è stato facile allestire una squadra all’altezza del campionato di serie B. Ci conforta solo il fatto di aver puntato sulla valorizzazione di tanti ragazzi del territorio".

m. g.