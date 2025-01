"Partite senza pubblico, mancano i permessi"

"Ci stiamo muovendo per risolvere il problema che riguarda la palestra Ballarini e la speranza è di riuscire a omologare le tribune prima del termine di questa stagione sportiva. Ci dispiace davvero per i disagi che stanno vivendo gli atleti e i loro genitori, ma la sicurezza viene prima di tutto". Lo afferma il sindaco Andrea Michelini riguardo alla situazione e alle criticità dell’impianto sportivo situato in via Bronzini, a Porto Recanati.

L’altro giorno, sul Carlino, un dirigente della società di pallavolo Acevolley Porto Recanati aveva spiegato che, da settembre, nessuno può più entrare a vedere le partite della varie formazioni giovanili nella palestra Ballarini, in quanto manca l’agibilità per le tribune. Ed è grande il disagio vissuto negli ultimi mesi dai genitori e dai nonni dei baby atleti, che ogni volta devono ammucchiarsi nel corridoio esterno della struttura per cercare di scorgere qualche scampolo di match.

Ma il primo cittadino di Porto Recanati sottolinea che ci sono gravi problemi di fondo, soprattutto di natura burocratica. "Gli uffici comunali si sono attivati da tempo per reperire la documentazione e le certificazioni della palestra Ballarini, che risalgono agli anni Novanta, così come abbiamo incaricato un tecnico per l’omologazione – racconta Michelini –. Ci manca la certificazione delle tribune e l’obiettivo è di riuscire a risolvere tale disguido entro l’attuale stagione agonistica. Il problema è venuto fuori quando la Federazione italiana pallavolo ci ha chiesto, come Comune, la documentazione della palestra e lì ci siamo accorti che mancava qualcosa. Tra l’altro, non è nemmeno detto che queste certificazioni siano mai state fatte".

Il sindaco portorecanatese non può nascondere le perplessità sulla vicenda, dato che la palestra Ballarini è stata utilizzata ininterrottamente per lungo tempo. "L’impianto sportivo è rimasto fruibile tutti questi anni e nessuno si è mai accorto di questa anomalia – riprende Michelini –. Per questo motivo stiamo richiedendo l’accesso agli atti a ogni ente coinvolto e aspettiamo risposte, con la speranza di recuperare, se c’è, tutta la documentazione possibile. È un lavoro a ritroso nel tempo, partendo dalla ditta che l’ha costruita, fino agli altri organi preposti. Appena avremo le certificazioni necessarie, presenteremo quanto prima la richiesta di omologazione delle tribune".

Giorgio Giannaccini