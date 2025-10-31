Partiti i lavori del nuovo municipio. Stanziati oltre 3,4 milioni

"Questa prima pietra è il segno della volontà di ripartenza. Un gesto dal grande valore simbolico perché la casa comunale è la casa di tutti i pievetorinesi. Sarà una costruzione solida, sostenibile, trasparente, come deve essere ogni istituzione pubblica". Queste parole del sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci ieri, nel nono anniversario del sisma, hanno accompagnato l’avvio dei lavori del nuovo municipio, alla presenza delle autorità, di diversi colleghi del territorio e dei cittadini.

La nuova sede sarà strutturata su quattro piani per una superficie complessiva di oltre mille metri quadrati e ospiterà gli uffici amministrativi, la sala consiliare, la polizia locale, i servizi sociali e, con un accesso dedicato, anche la guardia medica con ambulatori.

"La chiave per la ripartenza delle aree terremotate è continuare ad assicurare i servizi base per la cittadinanza – ha proseguito Gentilucci –. Lo abbiamo fatto con la scuola, la casa di riposo, i poliambulatori, con l’unica chiesa ristrutturata del territorio, ma anche con investimenti in turismo e ricostruzione immateriale per creare sviluppo e nuova occupazione. L’avvio dei lavori per il nuovo municipio rappresenta, insieme a oltre la metà di case di privati riconsegnate o con progetti esecutivi presentati, un altro segnale concreto di come Pieve Torina stia interpretando con coraggio e determinazione la sfida della ricostruzione".

L’intervento è finanziato con oltre 3,4 milioni di euro. Intanto la ricostruzione privata procede. Sono 550 le pratiche presentate dai cittadini e 341 hanno già ottenuto il contributo; 193 i cantieri attualmente aperti e 138 quelli già conclusi.