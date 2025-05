Partiti i lavori di riqualificazione per il palasport Chierici

Partiti i lavori di riqualificazione al Palasport Chierici di Tolentino. L’altro ieri, all’apertura del cantiere, sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo, il direttore dei lavori ingegnere Angelo Marzulli e i responsabili della ditta. L’intervento, che durerà 120 giorni, prevede la spesa di 900mila euro finanziati con il bando Sport e periferie e fondi comunali. L’esecuzione dei lavori è stata affidata alla Due Punto Tre Costruzioni Generali srl; responsabile unico del procedimento l’ingegner Katiuscia Faraoni con la collaborazione dell’architetto Eleonora Grilli per l’ufficio lavori pubblici.

Le opere di efficientamento energetico riguarderanno l’installazione di pannelli di isolamento termico sulle facciate e la copertura e la sostituzione di tutti gli infissi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione con lampade a led e un impianto solare termico. Previsti anche la levigatura del parquet, l’acquisto di arredi per spogliatoi e campo da gioco e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

"Con un’accurata programmazione degli uffici lavori pubblici e sport, le attività non hanno subito interruzioni e i vari eventi troveranno continuità tramite le altre strutture cittadine – hanno affermato Sclavi e Pupo – grazie a una sinergia con i vari gestori. Abbiamo già riconsegnato alla città la tensostruttura del Ciommei e ora stiamo procedendo con il progetto per lo skatepark e la progettazione della palestra dello stadio. Stiamo poi lavorando anche alla variante del parco dello sport in zona Sticchi/Ributino per collocare nuovi impianti".