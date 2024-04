Partiti i lavori nell’ex villa Baroni: "Nuovo marciapiede in via Mameli"

Con la demolizione del muretto intorno al cancello di ingresso, hanno preso il via i lavori nella ex villa Baroni. Al suo posto arriverà un gruppo di villette a schiera. In cambio, il proprietario farà arretrare il muretto e realizzerà un nuovo marciapiede. "Questa operazione consentirà di risolvere un problema annoso – conferma l’assessore Andrea Marchiori –, perché dal lato del Convitto il passaggio pedonale è molto stretto, e in alcuni tratti quasi inesistente, e dal lato opposto non esiste il marciapiede. Il privato che demolirà la villa per costruire gli appartamenti dovrà anche demolire il muro a ridosso della strada, rifarlo più indietro e realizzare il marciapiedi. Il progetto prevede che gli alberi siano preservati e inseriti nel passaggio pedonale. Non conosco i tempi dei lavori, che sono tutti del proprietario dell’area". Il primo progetto per la parte iniziale di via Mameli risale al 2019. La villa urbana chiamata Belpoggio, ma nota a tutti come villa Baroni dal nome del primo proprietario, era stata acquistata dall’industriale calzaturiero Santoni, che aveva chiesto di demolirla per realizzare cinque minivillette utilizzando il piano casa. La zona, dal punto di vista urbanistico, ha un vincolo a costruire convenzionato, che impone al privato di realizzare un’opera pubblica in cambio del permesso a costruire, così all’epoca la giunta Carancini aveva chiesto a Santoni di abbattere il muro e realizzare il marciapiede. Pur essendo antica, la soprintendenza aveva ritenuto che la villa non avesse pregi particolari e aveva autorizzato la demolizione. Ma a progetto approvato, l’imprenditore aveva cambiato idea e il progetto si era fermato. Nel 2020 era stata presentata una nuova istanza, per realizzare villette a schiera. Il progetto ha superato tutti gli sbarramenti burocratici, e con il via libera del Comune in cambio della stessa opera pubblica, il marciapiede, così da qualche giorno in via Mameli sono arrivate le ruspe. Gli annunci con le immagini del progetto sono già pubblicati in diversi siti di vendite immobiliari.