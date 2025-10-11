Partiti i lavori per la rotatoria di Bellaluce

Partiti i lavori per la rotatoria di via Bellaluce: "Un’opera attesa da anni per la sicurezza di tutti". È la rotatoria, per intenderci, che si trova lungo la strada dei Pali e che era attesa da ben tre Comuni: oltre Loreto, Porto Recanati e Recanati, perché si trova proprio all’intersezione della strada provinciale con via Chiarino e Costa Bianca. A darne l’annuncio è stato il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, che ha sottolineato come questo intervento rappresenti "uno dei lavori più importanti portati avanti da questa amministrazione".

"Nei prossimi mesi — ha aggiunto il sindaco — Loreto, ma anche i recanatesi e i portorecanatesi che transitano ogni giorno su questa strada potranno contare su una rotatoria che eviterà i drammatici incidenti che per decenni si sono verificati in quel tratto. Questo autunno sarà importante per la nostra città: completeremo una serie di opere che rappresentano un messaggio concreto per tutti i loretani. Al di là delle chiacchiere, sono convinto che impegno, passione e competenza diano sempre i giusti risultati".

L’intervento, dal valore complessivo di circa 600mila euro, vede il coinvolgimento della Provincia e del Comune di Loreto. Il costo complessivo in parte è a carico dell’amministrazione comunale lauretana per 160mila euro, che finanzierà l’opera anche con una quota dei proventi dell’autovelox installato nel 2017 lungo la stessa strada dei Pali, ma per la maggior parte sarà finanziata dalla Provincia di Ancona. "Inutile sottolineare – afferma Pieroni – ancora una volta come sia utile la rotatoria che si andrà a realizzare e che, quindi, sia giustificata l’attesa perché cade su un incrocio a dir poco maledetto per i tanti incidenti, anche gravissimi, che si sono registrati lì. L’incrocio è da tempo considerato una priorità per la sicurezza stradale, poiché rappresenta un nodo di collegamento quotidiano tra Loreto, Recanati e Porto Recanati".

Il progetto affonda le sue radici nel 2011, quando la Provincia di Ancona e i tre Comuni firmarono l’accordo per la realizzazione dell’infrastruttura. Da allora, il percorso è stato rallentato da lungaggini burocratiche e da varie revisioni progettuali. L’opera, inizialmente stimata in poco più di 350mila euro con un diametro di 22 metri, ha subito nel tempo modifiche sostanziali: la Provincia ha richiesto un diametro di 40 metri, doppi fondi stradali, doppio tappetino e un muro di contenimento in cemento armato. Tutte variazioni che avevano fatto lievitare il costo fino a 850mila euro. Successivamente, le prescrizioni sono state riviste e la spesa complessiva è stata riportata a cifre più sostenibili.

Asterio Tubaldi