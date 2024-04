Partito Comunista: una commissione paritetica sul Cosmari

Cambio al vertice del Partito Comunista. Nella recente assemblea, infatti, sono stati eletti all’unanimità Emanuele Porfiri come segretario provinciale e Sandro Ruggeri come segretario della sezione di Tolentino.

Dop il rinnovo dei vertici, il partito è passato anche all’esame di alcuni problemi locali. "Il Pci aveva denunciato da circa 6 mesi, il probabile aumento della spesa per la raccolta dei rifiuti urbani, che è avvenuta puntualmente senza l’indignazione di nessuno dei sindaci rappresentanti dei cittadini nel Cosmari, dove per l’ennesima volta rilanciamo l’appello a tutti i sindaci della provincia, di promuovere una Commissione paritetica allargata ai cittadini e associazioni ambientaliste, per una verifica programmatica nel sistema raccolta e trasformazione dei rifiuti urbani - si legge in una nota -. Denunciamo inoltre, che ad oggi non essendo costituita ancora una società pubblica per la gestione del servizio idrico integrato in base alle nuove normative, c’è il rischio che la gestione diventi tutta privata a favore delle grandi società spa, dove probabilmente ai cittadini saranno richiesti aumenti tariffari". Mentre sul fronte della politica locale, arriva la stocca al presidente del Consiglio comunale di Tolentino, Alessandro Massi. "Non ci stupisce che il presidente del Consiglio comunale non riesce a pronunciare nelle sue interviste la paraola "Partito Comunista Italiano", sarà solo allergia? - concludono i rappresentanti del gruppo tolentinate del Partito Comunista -. Inoltre per chiudere l’argomento, alla nostra richiesta di partecipare, dopo l’insediamento della maggioranza, ad un nostro appoggio esterno, la stessa maggioranza ha negato la richiesta, scelta secondo noi politicamente demenziale e assurda, per il resto del programma da noi condiviso e sottoscritto, già ne abbiamo denunciato i limiti, ma questa parte la lasciamo alla interpretazione dei cittadini".