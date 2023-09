Parto indolore per la gioia delle mamme

di Lorena Cellini

Dall’inizio di settembre si partorisce senza dolore all’ospedale di Civitanova. Attivato il servizio di partoanalgesia e sono già tre le nascite avvenute con questa tecnica presentata ieri all’ospedale di Civitanova e a cui si può ricorrere anche per situazioni ostetriche specifiche nel caso del parto indotto, di condizioni psicologiche particolari della donna, ipertensione, malattie cardiovascolari o respiratorie.

"E’ un orgoglio annunciare l’attivazione di un servizio che molte donne chiedono nel nostro punto nascita - ha detto il primario di Ostetricia e Ginecologia Filiberto Di Prospero - una procedura che completa la nostra offerta assistenziale. Il traguardo è frutto dell’impegno di tanti professionisti, anestesisti, ginecologi, ostetriche, pediatri e del sostegno della Direzione generale".

La presentazione della partoanalgesia è stata preceduta da un lungo periodo di formazione di tante professionalità coinvolte, anche con la frequenza in altri centri ospedalieri e le partorienti che desiderano avere informazioni sul percorso possono contattare il reparto allo 0733.823054. "Ho sempre creduto in questa procedura, in questo diritto di scelta per la madre, al di là della necessità contingente consigliata dai medici in casi particolari di gestazione, prima come primario del reparto di Anestesia e Rianimazione e ancor più oggi come Direttore generale di questa azienda sanitaria – ha affermato Daniela Corsi – solo che prima non avevamo le risorse di personale medico per poter effettuare la partoanalgesia. Ora, dopo aver completato l’organico, l’abbiamo subito attivata".

La partoanalgesia ha lo scopo di ottenere una riduzione del dolore fisiologicamente presente durante il travaglio e nell’ospedale di Civitanova la tecnica più frequentemente utilizzata è l’analgesia epidurale, effettuata dal medico anestesista dedicato. Con la partoanalgesia è atteso anche un impulso alla mobilità attiva per la capacità di attrarre pazienti all’ospedale di Civitanova, dove ad oggi sono 450 i parti eseguiti con la stima di arrivare a quota 700 a fine anno.

Alla presentazione del nuovo servizio di partoanalgesia di Civitanova sono intervenuti anche l’assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini, il direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione Antonio Conte, la dottoressa Marta Fratini, rianimatrice dedicata alla partoananalgesia, il direttore sanitario dell’Ast Carlo Di Falco, Nadia Mosca dirigente medico ospedaliero, Pierpaolo Borroni consigliere regionale.