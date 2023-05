Partono i cantieri, in programma opere per oltre due milioni

Dal parcheggio in via Faleriense all’ampliamento della nuova sede comunale, passando per l’area camper a Piandassalto e l’ex Spitfire. Partono i cantieri a Caldarola, nell’ambito dei progetti sisma, Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e Pnc (Piano nazionale complementare al Pnrr). Per un totale di circa 2 milioni 300mila euro. "Per quanto riguarda il parcheggio – spiega l’amministrazione, guidata dal sindaco Luca Maria Giuseppetti – è prevista la realizzazione di 21 posti auto, di cui due per disabili e uno dotato di stazione di ricarica per veicoli elettrici oltre a stalli per biciclette. Le opere di sostegno saranno realizzate nel rispetto dell’ambiente, con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica". I lavori ammontano a 345.000 euro e la consegna delle opere è prevista entro ottobre. In località Piandassalto saranno create 14 piazzole per la sosta breve dei camper (175.000 euro); l’area sarà attrezzata con servizi di elettricità, acqua, scarichi e wifi. Dovrebbe vedere la luce ad agosto. La zona dell’ex Spitfire in località Madonna della Croce di Pievefavera è stata bonificata dall’amianto. "Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dei fabbricati e la riqualificazione dell’intera area, da affidare poi tramite bando ad un gestore", aggiungono dal Comune. L’importo totale dei lavori è di 684.000 euro e la consegna è prevista per il giugno del prossimo anno. L’opera con importo maggiore, per 1.090.000 euro, è l’ampliamento degli uffici comunali-Coc (centro operativo comunale) con la realizzazione di un archivio. Il progetto prevede in via temporanea anche la sede della caserma dei carabinieri, in attesa del ripristino post-sisma di quella originaria. "In seguito alla risoluzione del contratto con la ditta affidataria, è stata indetta una nuova gara e l’impresa vincitrice ha già ripreso i lavori, che termineranno entro settembre", conclude l’amministrazione.