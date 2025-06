Partono i lavori alla chiesa della Divina Pastora. Cantiere in corso a San Francesco

Al via i lavori di riparazione post-sisma nella chiesa della Divina Pastora a Tolentino. Lunedì il parroco di San Catervo, don Gianni Compagnucci, ha presieduto il rito di benedizione per l’apertura del cantiere, assistito dal diacono Maurizio Bettucci e da alcuni collaboratori pastorali. L’intervento di recupero consiste nella sistemazione dei danni strutturali causati dal terremoto. Progettati dagli architetti Paolo Canullo e Luca Anconetani, in collaborazione con gli ingegneri Claudio Speranza e Daniele Paciaroni, i lavori saranno eseguiti dall’impresa Alma di Mancini Srl. L’intervento è finanziato tramite l’ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione. La fine dei lavori è prevista per gennaio 2026. La Diocesi di Macerata, soggetto attuatore dell’intervento, ringrazia l’Ufficio speciale ricostruzione, la Soprintendenza e il Comune "per la preziosa collaborazione istituzionale e sul piano tecnico-amministrativo".

Intanto sono in corso anche i lavori sulla chiesa di San Francesco, sempre a Tolentino, ma in pieno centro storico, in piazza Mauruzi. L’Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato alla Diocesi un milione di euro, quale parte del contributo totale concesso, che ammonta in tutto a due milioni e mezzo di euro.