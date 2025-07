Partono i lavori in piazza Matteotti

Prende il via da lunedì la terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione di piazza Matteotti, nel centro storico di Potenza Picena. Lo ha reso noto l’amministrazione con un post sulla pagina Facebook. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore fino al 31 agosto, a meno che i lavori non finiscano prima. In particolare, via Marconi sarà chiusa con accesso consentito solo ai residenti con garage e agli autorizzati. Via Mugellini diventerà a senso unico verso piazza Matteotti, mentre via Pellico sarà a senso unico in direzione corso Vittorio Emanuele II. In piazza Garibaldi, all’intersezione con via Mugellini, sarà obbligatorio svoltare a sinistra. Alla rotatoria di piazzale S. Stefano, per chi arriva da via Umberto I sarà possibile girare a sinistra in via Umberto I o a destra in via Mugellini. Chi proviene da corso Vittorio Emanuele II potrà proseguire dritto verso piazzale S. Stefano o svoltare a sinistra in via Mugellini. In via Umberto I sarà istituito un senso unico alternato nei tratti delle due curve. Per i mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate, divieto di svolta a destra da piazzale Santo Stefano verso via Mugellini, con obbligo di svolta a destra in via Battisti, all’intersezione con via Scarfiotti. Per quanto riguarda la sosta, scatterà il divieto per tutti i veicoli in piazza Matteotti, in via Marefoschi (dal civico 16 al 23 e dalle scalette al civico 103) e in corso Vittorio Emanuele II all’altezza del civico 8. Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare la polizia municipale al numero 0733 679222 o la segreteria comunale allo 0733 679244.