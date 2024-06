Partono i lavori per il nuovo campo di calcio: "Investiamo nello sport e nel verde pubblico"

Ha preso il via l’allestimento dell’area cantiere per la realizzazione del nuovo campo di calcio a 5 in via Mattei. Nelle prossime settimane, infatti, inizieranno i lavori che prevedono la costruzione del nuovo campetto sportivo, il quale sarà dotato di quattro torri faro per l’illuminazione, panchine, recinzione perimetrale. Inoltre, nel programma figura anche il rifacimento completo della recinzione d’ingresso, la costruzione di un percorso pedonale di collegamento con spogliatoi e con l’adiacente struttura sportiva indoor. In più l’opera sarà completata con la sistemazione delle aree verdi circostanti, la piantumazione di essenze vegetali e l’installazione di arredo urbano per favorire l’aggregazione e il ristoro.

"Un altro polo sportivo connesso ad aree e spazi verdi da mettere a servizio della città – ha sottolineato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Con l’occasione il comune si farà carico anche della sistemazione dell’area verde attrezzata a giochi in via Bramante, di proprietà della parrocchia, che ha acconsentito con favore a concedere il comodato d’uso per permetterne la riqualificazione e la manutenzione costante. Il progetto impegna complessivamente 220mila euro di cui 100mila finanziati tramite un ulteriore contributo to che l’amministrazione si è aggiudicata con la partecipazione al bando della Regione Marche misura 3, “Impianti ed attrezzature per lo sport“ – ha illustrato –. Un intervento importate che completa la dotazione impiantisca del polo sportivo e favorisce la connessione con aree verdi e ricreative".

"Stiamo investendo nelle strutture sportive poiché consapevoli dell’importanza sociale che esse rappresentano – ha ribadito l’assessore allo sport Matteo Grassetti (nella foto) –. Siamo dell’idea che dobbiamo riuscire a riqualificare e rendere sicuri questi spazi soprattutto per i giovani. Inoltre, così si migliora l’attrattiva della pratica sportiva – ha aggiunto –. Come amministrazione abbiamo infatti già realizzato i nuovi impianti sportivi nel rione Beati, all’ex Enaoli, poi toccherà a via Raffaello e sta andando avanti la progettazione per la bocciofila e i nuovi campi da padel".

Diego Pierluigi