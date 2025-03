Partono i lavori per la rotatoria, chiusa la Regina

Saranno avviati a partire da lunedì mattina i lavori da parte di Anas per la realizzazione di una rotatoria sulla strada statale 571 Helvia Recina, nel territorio comunale di Potenza Picena, all’altezza dell’incrocio sulla statale 16 Adriatica.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, la statale Helvia Recina, la Regina, dovrà essere provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del cantiere, e questa chiusurà durerà fino a sabato 5 aprile. Per questo motivo, all’inizio della prossima settimana il traffico in direzione della statale 16 sarà deviato sulla viabilità provinciale, con uscita consigliata in corrispondenza della rotatoria adiacente al ponte sul fiume Potenza (in località Beceria) e immissione sulla statale 16, in prossimità dell’uscita per l’autostrada A14 (Loreto).

L’intervento che è stato previsto da Anas ha l’obiettivo di migliorare sensibilmente la sicurezza stradale dell’attuale incrocio a raso, e porterà anche benefici per la fluidità della circolazione. Dell’avvio dei lavori ha dato notizia anche il Comune di Potenza Picena, per minimizzare i disagi.