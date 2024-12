"Pasolini & Bach", concerto speciale da Hab

Questa sera, alle 21, l’Hab in via Gramsci a Macerata ospita un concerto speciale dedicato alla musica classica, "Pasolini & Bach", che indaga il rapporto del grande regista con la musica barocca. Protagonisti, Silvia Badaloni al violino, Mauro Navarri al violino e viola, Vincenzo Ruggiero alla chitarra; il gruppo è di recente formazione ed è composto da studiosi, appassionati e cultori di musica antica con attenzione alla ricerca e allo studio del patrimonio musicale regionale. Provengono da vari percorsi formativi in conservatori nazionali ed esteri e suonano strumenti antichi o loro copie. Organizzato in collaborazione con Anima Caffè Letterario e Anas Marche, l’appuntamento è nel programma di "Macerata per Natale 2024" dell’Associazione Commercianti Macerata. Ingresso gratuito con prenotazione al 3516185716.