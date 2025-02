Pasolini e gli studenti in mostra

Ci sarà oggi alle 17.30, nei locali del Magma di Civitanova Alta, l’inaugurazione dell’iniziativa "Pasolini e i giovani del XXI secolo", che consisterà in una mostra dei manifesti realizzati dagli studenti dei licei "Leonardo Da Vinci" di Civitanova. L’esposizione rientra nel progetto "PPP Un corsaro in forma di rosa", promosso appunto dall’istituto scolastico civitanovese con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri, e che ha coinvolto per quasi un anno decine di studenti che si sono avvicinati all’opera di Pasolini.

Infatti è ormai cosa nota che Pier Paolo Pasolini fosse un visionario capace di analizzare con lucidità il presente, riuscendo anche a guardare oltre il suo tempo e parlare alle generazioni che sarebbero venute dopo di lui, come testimonia l’interesse che questo grande intellettuale del ‘900 suscita ancora nei più giovani. Tant’è che sono già stati realizzati sul tema un cortometraggio, conferenze, una rassegna cinematografica e poi un’esposizione fotografica. Adesso ecco la fase conclusiva del progetto con un laboratorio di visual graphic-design, con il Museo Magma e l’associazione Nuova Cartacanta. La mostra dei manifesti potrà essere visitata fino al 30 marzo. Attraverso i 31 manifesti in mostra, gli studenti, che hanno partecipato al laboratorio in presenza coordinato dalle docenti Simona Nicheli e Sara Scattolini e dal grafico Pasquale Moretti, raccontano il "loro" Pasolini.

"È bellissimo vedere come quello che è considerato uno dei maggiori intellettuali del ‘900 sia arrivato ai giovani, che si sono accostati alle sue opere con interesse, curiosità e grande motivazione", ha detto la professoressa Maria Grazia Baiocco, ideatrice del progetto, voluto e sostenuto dal dirigente scolastico Francesco Giacchetta, nonché anima delle tante iniziative promosse.