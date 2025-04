Pasolini ed Edipo, lo spettacolo dei liceali del Da Vinci

Si avvia alla conclusione "Un corsaro in forma di rosa", il progetto del liceo Leonardo Da Vinci di Civitanova dedicato a Pier Paolo Pasolini. Oggi alle 21 l’auditorium dei licei di via Nelson Mandela ospiterà "Edipo re in corpus", spettacolo diretto da Giorgio Felicetti (foto) che conclude il laboratorio al quale hanno partecipato dodici studenti. "Ancora una volta i nostri studenti hanno avuto la possibilità di accostarsi a Pasolini con i loro corpi" dice la professoressa Maria Grazia Baiocco, alla quale si devono ideazione e coordinamento del progetto che gode del contributo della presidenza del consiglio dei ministri, "unica scuola in Italia ad aver ottenuto questo finanziamento". Le iniziative, sostenute dal preside Francesco Giacchetta, sono state realizzate con Magma museo, Civitanova Film Festival e Est Europa Ovest e con il patrocinio del Comune e dei Teatri di Civitanova. Domani alle 17.30, sempre nell’auditorium del liceo, David Miliozzi, scrittore, sceneggiatore e critico d’arte, presenterà il libro da lui curato dal titolo "Bellezza imperfetta", opera del grande scenografo e vincitore di tre premi Oscar Dante Ferretti.