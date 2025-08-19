Pasolini in musica, il concerto a firma di Fabrizio Consoli

Tornano in agenda oggi gli appuntamenti a Porto Recanati, e si comincia con un bellissimo omaggio a Pier Paolo Pasolini, mentre venerdì andrà in scena lo spettacolo multisensoriale di ’Eterea House Music Festival’.

Stasera alle 21.30, sul palco dell’arena Gigli, fari accesi sul concerto di Fabrizio Consoli, che omaggerà lo scrittore e regista autore di ’Accattone’, ’Mamma Roma’ e ’Salò’ con ’Il Coraggio – Canzoni e Ballate tratte dalla poetica di Pasolini’. Accompagnato dalla fisarmonica di Fausto Beccalossi, il concerto fonderà musica e poesia, esplorando la potenza della parola e delle emozioni. L’ingresso sarà gratuito.

Domani, invece, il lungomare Lepanto si animerà con il mercatino MyLove, a partire dalle 19 e fino a mezzanotte. E ancora: giovedì l’anfiteatro Mondo, lungo corso Matteotti, ospiterà il Tababas Trio, che proporrà una performance musicale dalle forti influenze etniche e moderne. Il concerto, che inizierà alle 21.30, regalerà un mix di jazz e musica popolare.

Il clou è previsto per venerdì con l’atteso ’Eterea House Music Festival’. Piazza Brancondi si trasformerà in un palcoscenico multisensoriale, con la facciata del Kursaal che fungerà da schermo per spettacolari proiezioni. La serata inizierà alle 20 con musica lounge, per poi esplodere alle 22.30 con ’The Experience’, un viaggio musicale diviso in cinque atti ispirati agli elementi naturali: fuoco, acqua, terra, aria ed etere. Un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi, con performance immersive e drink tematici.

Contemporaneamente si svolgerà il mercatino Scossicci sul lungomare Scarfiotti, dalle 19 a mezzanotte. Infine, ecco domenica il mercatino di corso Matteotti, che dalle 16 a mezzanotte offrirà un’occasione imperdibile per fare shopping tra le luci del tramonto e in pieno centro.

"Porto Recanati conferma con questi eventi la sua capacità di offrire esperienze culturali di alta qualità – commenta il sindaco Andrea Michelini –, mantenendo intatta la sua essenza tradizionale e naturale. Ogni giorno della settimana, gli appuntamenti saranno un’opportunità per divertirsi, riflettere e vivere emozioni che resteranno nel cuore di chi li vivrà. Una settimana che promette di essere indimenticabile".