Pasotti porta sul palco. Shakespeare e Pirandello

Shakespeare e Pirandello, due dei più grandi autori della storia al centro dello spettacolo che vede protagonista Giorgio Pasotti. Domani alle 21.15 va in scena al Politeama di Tolentino "Io, Shakespeare e Pirandello". Pasotti accompagnerà il pubblico in un viaggio nella letteratura e nel teatro, ricreando atmosfere senza tempo.

"La prima parte dello spettacolo è un omaggio al più grande drammaturgo, William Shakespeare – spiegano dal teatro –. Si parte dal "discorso di Marcantonio", tratto da "Giulio Cesare", fino al più celebre monologo del teatro, l’"essere o non essere" di Amleto. La seconda, invece, ha come leitmotiv alcuni dei personaggi di Luigi Pirandello, da "L’uomo dal fiore in bocca" ai ritratti dell’Italia del tempo firmati dallo scrittore italiano vincitore del Premio Nobel per la Letteratura. Il tutto impreziosito dalle musiche originali composte da Davide Cavuti. La grande produzione di Shakespeare e Pirandello è unica nel delineare i momenti storici importanti dell’umanità, in questa occasione affrontati con un lessico semplice e ricco sfumature che inevitabilmente affascinano le varie generazioni di spettatori".

Pasotti è un volto noto del cinema e della tv. Ha raggiunto la popolarità prima con la serie televisiva Distretto di Polizia, poi i film L’ultimo bacio e Baciami ancora di Gabriele Muccino. Per la tv ha preso parte al film Un anno a primavera, E poi c’è Filippo, Due mamme di troppo, David Copperfield, La scelta di Laura.

Biglietti in vendita al botteghino del Politeama oggi dalle 17 alle 20 e domani da tre ore prima dello spettacolo, online su www.politeama.org/biglietti/. Informazioni al numero 0733-968043.