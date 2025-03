"Pasqua e ponti, stiamo registrando un buon movimento"

Al via le prime prenotazioni per gli alberghi del centro città, in vista dell’arrivo dei weekend primaverili e del fine settimana di Pasqua. Ad aprile infatti si conta, oltre a Pasqua e Pasquetta, il ponte del 25 fino ad arrivare poi al primo maggio. Occasioni ghiotte con il bel tempo per chi si occupa di accoglienza in città. A confermare una buona dose di iniziative e di movimento da parte dei turisti che vogliono conoscere il nostro territorio è la titolare dell’Hotel Lauri, Arianna Scheggia.

"Gestiamo sia le camere all’Hotel Lauri che quelle di Palazzo Cortesi – afferma Scheggia –. Per entrambi stiamo riscontrando un buon movimento su tutto il mese di aprile: nel caso del Lauri le prenotazioni sono soprattutto di gruppi che si muovono in largo anticipo; per le camere di Palazzo Cortesi, invece, le richieste arrivano anche da stranieri interessati all’esperienza di un boutique hotel. Questo dimostra come la nostra città sia meta ambita da chi arriva fuori dall’Italia. Per Pasqua, nello specifico, abbiamo molte richieste di preventivi. Inoltre portiamo avanti la collaborazione con l’Hotel Arcadia, sempre in centro storico: quando non riusciamo soddisfare le richieste di prenotazione dei clienti ci confrontiamo con loro, e riusciamo a trovare camere per tutti. Per ora c’è movimento e iniziativa, promette bene".

Situazione stazionaria e in linea con gli altri anni quella fotografata da Giorgio Pietrella, titolare dell’Hotel Arcadia (in via Padre Matteo Ricci) con Donato Costantino, che spiega: "La situazione è stazionaria, ci sono già delle prenotazioni ma Macerata si riempie soprattutto sotto data".

"Anche Pasqua – aggiunge Pietrella – si prospetta sullo stesso andamento degli anni scorsi, forse arriverà qualche gruppo in più ma per il momento non abbiamo weekend sold out. Il turismo in generale, però, non legato all’università o a eventi particolari, mi sembra un po’ diminuito".

Martina Di Marco