Pasquetta al Parco archeologico. Giochi e pittura per i più piccoli

Lunedì, giorno di Pasquetta, il Parco archeologico di Urbisaglia si trasformerà in un luogo incantato, dove grandi e piccini potranno riscoprire antiche tecniche artistiche. L’appuntamento si chiama "Tempera di Pasqua".

"Dopo una suggestiva visita guidata tra le meraviglie del parco, ci lasceremo ispirare dalla bellezza circostante per cimentarci nella pittura su tavolette lignee, proprio come facevano gli artisti del passato, mescolando i pigmenti con le uova – spiegano i promotori -. Un’occasione unica per riscoprire l’arte della tempera, una tecnica pittorica antica e affascinante, che permetterà di connetterci con la storia e la creatività dei nostri antenati. Questo evento è perfetto per famiglie, bambini, curiosi e amanti dell’arte, offrendo un’opportunità per rallentare, respirare cultura e creare ricordi preziosi".

Questi gli orari di visita guidata e laboratorio di tempera all’uovo: 10 -12 e 15 – 17. Per info e prenotazioni 0733.506566, 3387318468.

"L’anfiteatro sarà il motore del nostro paese, un luogo che ci proietta verso il futuro con stupore e meraviglia - dice il sindaco Riccardo Natalini, entusiasta dell’evento -. "Tempera di Pasqua" è un inno alla primavera, alla rinascita e alla speranza. Un’occasione per celebrare la Pasquetta in modo autentico, riscoprendo le tradizioni del passato e creando nuovi ricordi da condividere con le persone care. Basta lasciarsi incantare dalla magia di questa stagione in uno dei luoghi più suggestivi delle Marche".