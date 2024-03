"Pasquetta senza rete". Festa ai giardini Diaz a base di inclusività, musica e divertimento

Inclusività e divertimento il primo aprile a Macerata con "Pasquetta senza rete", una giornata di laboratori, attività e spettacoli ai giardini Diaz. Organizzato e finanziato dal progetto "Senza rete" dell’Astuta Ability Academy, sotto la direzione artistica di Marco Cecchetti e col patrocinio del Comune di Macerata – Assessorato alle politiche sociali, l’evento propone una nuova visione sul tema del disturbo dello spettro autistico, attendendo in compagnia lo scoccare della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile. I cancelli dei giardini Diaz si apriranno alle 10.30, rivelando stand food and drinks, area gonfiabili, macchina dello zucchero filato e palloni giganti. Arte Migrante a curare il laboratorio di giocoleria, accanto all’associazione culturale Les Friches e il laboratorio creativo "Kartoni ribelli. Scatole in movimento disturbano i giardini".

E ancora, l’associazione "La Carovana" di Appignano con un percorso su asini pensato per il divertimento dei più piccoli. Tanti gli artisti a calcare il palco: Nicola Pigini, Dj Silvio, Brusco, Zio Pecos e Always Loving Jah, accompagnati da novità e ospiti speciali. Radio Rum, la radio di Unimc, The Brands e DM Dubbing Marche cureranno interviste e spazi d’incontro. Arrivata la mezzanotte, in diretta social, lo Sferisterio si colorerà di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. "L’iniziativa permette di esprimere la massima attenzione nei confronti del mondo dell’autismo – dichiara Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali –. L’augurio è che tra qualche anno non si parli più di inclusione, ma che sia riconosciuta solo l’unicità di ognuno di noi". Alla base di "Pasquetta senza rete" la volontà di accrescere consapevolezza e libertà intorno al tema del disturbo dello spettro autistico, sviluppando riflessioni condivise che non considerino solo il parere della medicina. "Sarà una giornata di condivisione, dagli spazi alle attività – spiega Gioia De Angelis, coordinatrice dell’Astuta Ability Academy –. L’obiettivo è arrivare a una comunità che sappia guardarsi intorno e aiutare qualsiasi persona in difficoltà, generando una vicinanza in cui i ragazzi possano sentirsi protetti". Continua Cecchetti: "Ho avuto il piacere di fare da collante tra i tecnici del mondo della disabilità e i maceratesi e ho visto grande partecipazione di ospiti e volontari, che siamo sempre felici di accogliere. Un ringraziamento a Marche Energia per il sostegno". In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 7 aprile.