Pasqui: "Decreto da modificare"

Dalla mozione in consiglio regionale del vicepresidente Gianluca Pasqui all’appello del sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci al commissario straordinario Guido Castelli "affinché si faccia carico di questa situazione", le istituzioni, a più livelli, intervengono per cercare una soluzione allo stop della cessione del credito. "Ho presentato una mozione – spiega Pasqui (nella foto) – che intende impegnare il presidente e la giunta a intervenire con urgenza, attraverso anche la conferenza Stato-Regioni, affinché in sede di conversione del decreto legge, nel dibattito parlamentare possano essere apportate al decreto legge le opportune modifiche che vadano a tutelare i territori del sisma i quali, mai come stavolta, rischiano di scomparire definitivamente". "Ricordo che il Superbonus fu introdotto per evitare di incrementare il contributo massimo ammissibile e, al tempo stesso, non mettere le mani nelle tasche dei terremotati – aggiunge Gentilucci –. Abbiamo assistito, in questi anni, a un balletto ripetuto di aumento dei prezzi delle materie prime, intoppi burocratici, cambiamenti delle regole. A questo punto l’unica strada appare quella di incrementare il contributo massimo ammissibile per garantire la ricostruzione post-sisma, a meno che il governo non ci ripensi".