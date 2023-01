Pasqui incontrerà il viceministro Sisto

"Non credo ci sia molto da discutere sul fatto che il carcere provinciale debba essere ricostruito e restare laddove è sempre stato, ovvero a Camerino. Lo dicono atti politici bipartisan". A parlare è Gianluca Pasqui, ex sindaco della città ducale e vicepresidente del consiglio regionale.

"Il consiglio regionale delle Marche a suo tempo votò in maniera unitaria e compatta una mozione che individuava in Camerino l’ubicazione del carcere provinciale di Macerata – spiega –. E, dopo gli eventi sismici del 2016, per via dei quali è divenuto inagibile, l’esigenza che questa struttura rimanga laddove è sempre stata risulta ancora più forte. L’area per costruire il nuovo carcere a Camerino è già stata individuata: non si può e non si deve tornare indietro. Grazie all’interessamento dell’onorevole Battistoni, nei prossimi giorni incontrerò il viceministro alla giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto, verso il quale mi farò portavoce della situazione e gli chiederò un intervento per accelerare l’iter della costruzione del nuovo carcere a Camerino".