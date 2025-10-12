Pasqui prova a schivare l’assessorato: "Sto lavorando per diventare presidente del consiglio regionale"

Festa per l’elezione di Gianluca Pasqui. Nella sua Camerino la carica dei cinquecento, arrivati venerdì sera da tutta la provincia e radunati in una pizzeria dal consigliere regionale di Forza Italia, eletto con 4.043 preferenze (il più votato nel maceratese) e che ha voluto ringraziare il suo popolo: tanti sindaci dei comuni dell’entroterra e tanti elettori, arrivati pure da Civitanova, avamposto della truppa costiera che ha scelto lui al posto di Fabrizio Ciarapica, condannando il sindaco di Civitanova a restare inchiodato a Palazzo Sforza, a meno che Pasqui accetti il ruolo di assessore nell’Acquaroli bis liberando la poltrona in consiglio su cui scalerebbe Ciarapica, primo dei non eletti in Forza Italia.

Ma non sembra questo lo scenario che si va delineando. Almeno dalle dichiarazioni del camerte alla cena dei cinquecento: "Quello che non farò l’ho perfettamente chiaro dentro di me. Di sicuro mi piacerebbe invece un ruolo istituzionale. Sto lavorando per ricoprire l’incarico di presidente del consiglio regionale e spero che il mio partito e le forze politiche comprendano il perché. Non è che non voglia fare l’assessore, ma è come se mi fossi laureato in medicina e adesso non posso andare a fare l’avvocato. Ho fatto cinque anni il vice presidente quindi ritengo, visto il risultato, che il percorso giusto sia quello della presidenza". Una dichiarazione che – almeno per ora – chiude la porta alle speranze di Ciarapica, in questi giorni impegnato con contatti romani di Forza Italia affinché dall’alto arrivino direttive per convincere Pasqui ad accettare un incarico nell’esecutivo guidato da Francesco Acquaroli.

Alla reunion dei sostenitori del camerte anche diversi civitanovesi: Manola Gironacci, ex assessore a cui Ciarapica tolse la delega e oggi presidente dell’associazione Viviamo Civitanova e tra le sostenitrice della prima ora; Paolo Mercuri, consigliere comunale di Vince Civitanova, la civica di Fausto Troiani e Roberta Belletti accreditata nell’orbita di Pasqui; poi ex assessori e consiglieri del centrodestra come Sergio Marzetti e Andrea Doria. Invitato anche Germano Ercoli, patron di Eurosuole, che non si è fatto vedere ma per chi ha votato non lo ha nascosto, mettendosi a capo di una campagna anti Ciarapica. Se Pasqui otterrà quel che chiede e vuole, Ciarapica resta a Civitanova e dovrà gestire la fase del rimpasto di giunta per sostituire il dimissionario Francesco Caldaroni e vedersela con pezzi di maggioranza che al voto gli hanno voltato le spalle. Ha davanti ancora due anni di amministrazione prima della elezioni della primavera 2027.