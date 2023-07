Pasqui tra i sette delegati regionali per il Consiglio Nazionale di oggi

Il commissario di Forza Italia Marche, l’onorevole Francesco Battistoni, ha presentato ieri a Civitanova i delegati regionali per il Consiglio Nazionale in programma oggi al Parco dei Principi di Roma. "Il Coordinatore del partito Antonio Tajani – ha dichiarato – ha voluto convocare l’organismo per riprendere subito il percorso indicato da Berlusconi, anche attraverso il video che aveva fatto dal San Raffaele, tracciando una rotta politica importante". "Il Consiglio Nazionale – ha aggiunto – ha come unico candidato lo stesso Antonio Tajani. L’elezione dell’amministratore nazionale e quella dei probiviri, prevista per le 9.15, sarà preceduta da una riunione dei gruppi parlamentari". Saranno 213 i delegati in rappresentanza di tutte le regioni italiane con diritto di voto: sette quelli che rappresenteranno le Marche. Si tratta di Elisabetta Foschi per la provincia di Pesaro e Urbino, Gianluigi Tombolini e Daniele Silvetti per la provincia di Ancona, Gianluca Pasqui per quella di Macerata, Jessica Marcozzi per Fermo, Valerio Pignotti per Ascoli Piceno, e lo stesso Battistoni nella veste di commissario. Prossimo evento legato alla riorganizzazione di Forza Italia saranno i Congressi Provinciali, ove saranno eletti i delegati al Congresso Nazionale.

Giuliano Forani