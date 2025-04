Pasquinata per il loggiato del Comune

Pasquinata a Civitanova alta, dove c’è chi si affida perfino al latino per criticare l’amministrazione comunale. Sono comparsi in centro fogli ironici: alcuni con stampate le tre scimmiette del "non sento, non vedo e non parlo" e altri con frasi latine per esprimere la condanna a una sorta di doppia morale, secondo cui a chi governa sono concesse cose che altrimenti sarebbero impedite ad altri. L’autore è Giuseppe Paolini, "falchetto" doc che più volte ha firmato iniziative fustigatrici nei confronti del potere e adesso ha messo nel mirino l’assessore al lavori pubblici, Ermanno Carassai, pure residente a Civitanova Alta. A indignarlo sono le condizioni del loggiato del palazzo comunale di piazza Libertà. "Buchi fatti con il trapano alle pareti, chiodi piantati sui mattoni dell’edificio storico" denuncia. E, come suo stile, è ricorso alla satira per portare all’attenzione la questione.