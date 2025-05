"Pasquinate online", scatta la satira sul Conclave. In lizza c’è anche un giovane tolentinate

In occasione del Conclave, che ha visto l’elezione di Papa Leone XIV, ha preso il via "Pasquinate online", iniziativa dedicata alla satira poetica sul Conclave appena chiuso, promossa dall’associazione culturale Lottava Rima, che raccoglie un gruppo interregionale di poeti e realtà, tra cui anche la compagnia teatrale Valenti di Treia. La call online invita a comporre brevi poesie in rima dedicate al Conclave e ispirate alla tradizione romana delle pasquinate (satire, versi brevi affissi al torso della statua di Pasquino, uomo dotato di particolare arguzia e irriverenza), con l’obiettivo di criticare l’operato della curia e dei potenti. Tra i diversi poeti che stanno partecipando, c’è anche il tolentinate Stefano Fabbroni. L’acrostico (componimento dove le lettere iniziali dei versi, lette verticalmente, formano una parola o una frase di senso compiuto) scritto da Fabbroni è dedicato al cardinale portoghese José Tolentino Mendonça, anche lui poeta, che figurava tra i papabili, ed è ispirato proprio al nome Tolentino. C’è tempo fino a giovedì per gli invii.