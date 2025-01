Passa il bilancio: ci sono 23 milioni

Il consiglio comunale di Morrovalle ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027. La discussione è iniziata con il via libera alle aliquote dell’addizionale Irpef e dell’Imu, che restano invariate. Promosso anche il piano triennale delle opere pubbliche. "Abbiamo depennato il campo da tennis in via Verga – ha spiegato il sindaco Andrea Staffolani –, visto che i lavori sono stati ultimati, e abbiamo diviso in stralci la realizzazione del bosco urbano a Trodica, avendo ricevuto dalla Regione 387mila euro a cui ne aggiungeremo 516mila".

Si è entrati nel vivo con la nota di aggiornamento al documento di programmazione e quindi il bilancio di previsione 2025-2027, illustrato dall’assessore Stefano Benedetti. "Per il 2025 parliamo un bilancio di 23,6 milioni – ha rimarcato –. Le entrate in conto corrente sono 6,2 milioni, quelle in conto capitale 9,1 milioni e quelle tributarie 1,6 milioni. Per le spese in conto capitale parliamo di 10,2 milioni, che saliranno nel 2026 a 13,5 e nel 2027 a 15,2 milioni. Sottolineo i 392mila del Pnrr per la digitalizzazione del Comune".

In coda la mozione del gruppo Cura e Partecipazione su "Dipendenze, una sfida che non possiamo ignorare": la consigliera Silvia Dalloro ha chiesto un tavolo di confronto con Comune, Ast, scuole e associazioni. L’assessore Stefano Montemarani ha invitanto l’opposizione a ritirare la mozione per redigerne una "a quattro mani".