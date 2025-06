Passa il bilancio, ma la maggioranza ribolle

Passa in consiglio comunale il bilancio consuntivo 2024, dopo che era saltata due volte l’approvazione, e passa la variazione di bilancio per 4 milioni, di cui la metà destinata a spesa corrente. Il sindaco Fabrizio Ciarapica vince il braccio di ferro con parte della sua maggioranza – Lega e Fratelli d’Italia – che sulla modifica dei conti aveva puntato i piedi il 21 maggio, accusando il primo cittadino di averla fatta calare dall’alto. La Lega è rimasta sulla linea del no e anche lunedì sera, votato il rendiconto, è uscita dall’aula al momento di discutere la variazione. Fratelli d’Italia ha invece cambiato rotta e fatto passare la spesa dei 4 milioni. Se non fosse andata così, Forza Italia avrebbe disertato la convention di Acquaroli prevista per venerdì al palas di Civitanova e dai banchi dell’opposizione sono piovute accuse di "una votazione fatta sotto ricatto".

Il centro destra ha superato lo scoglio del bilancio e l’orizzonte elettorale, le regionali di autunno, terrà sopiti i malumori che anche lunedì sera sono emersi, quando Roberto Pantella (capogruppo di FdI) ha giustificato l’approvazione della variazione "come una scelta non dettata da ricatti, ma dal senso di responsabilità nei confronti di chi, fuori da quest’aula, aspetta risposte concrete", togliendosi però un sassolino dalla scarpa con un intervento diretto al sindaco, per sottolineare lo scivolone di chi ha usato la sua assenza la scorsa seduta, provocata da un lutto familiare, per giustificare la mancanza del numero legale: "Se ci fosse stata la reale volontà politica, i numeri si sarebbero trovati" ha detto.

Ma pure il comportamento della Lega racconta quanto magma ribolla nella maggioranza, con i salviniani che hanno abbandonato gli scranni all’inizio della discussione della variazione di bilancio. Ciarapica ha negato contrasti interni: "Nessuna crisi della maggioranza, come avrebbe sperato l’opposizione, ma solo dinamiche politiche e richieste di chiarimenti che hanno fatto saltare i consigli".

Sulle sedute annullate per mancata di numero legale, dall’opposizione ha attaccato il sindaco Silvia Squadroni per evidenziare le giravolte politiche nella maggioranza. Francesco Micucci lo ha accusato "di aver speculato sul lutto di un consigliere per giustificare i flop", e Lidia Iezzi ha descritto il centro destra "come una coalizione interessata solo a movida e varianti urbanistiche". Alla fine, consuntivo passato con 15 sì e cinque voti contrari; la variazione al bilancio con 13 sì, quattro no e un astenuto.

Lorena Cellini