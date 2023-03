Passa la Tirreno-Adriatico, occhio ai divieti

Sabato la Tirreno-Adriatico tocca Macerata e cambia la viabilità. La sospensione inizierà almeno 30 minuti prima del passaggio, previsto per le 12. Le strade interessate sono contrada Acquesalate, Provinciale Potentina, via Pace, borgo San Giuliano, viale Giacomo Leopardi, piazza Garibaldi, via Trento, via dei Velini, piazza della Vittoria, viale Martiri della Libertà, piazza Indipendenza, viale Indipendenza, via Galileo Galilei. Durante il periodo di sospensione della circolazione, sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara. Dalle 9 alle 13.30, inoltre, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, compresi stalli per portatori di handicap, nelle zone interessate dalla corsa. L’ordinanza prevede anche l’obbligo di svolta a sinistra in via Carducci per tutti i veicoli che circolano su corso Cairoli e diretti verso piazza Nazario, percorso alternativo da seguire: via San Giovanni Bosco – via Dante Alighieri – via Pesaro – via Mattei, obbligo di svolta a sinistra con immissione in corso Garibaldi per tutti i veicoli provenienti da via Tommaso Lauri e diretti fuori centro storico, di svolta a sinistra con immissione in viale Puccinotti per tutti i veicoli provenienti da piazza Annessione, di proseguire dritto in piazza Annessione o svolta a destra con immissione in viale Puccinotti per tutti i veicoli provenienti da corso Cavour. Previsto anche il divieto di transito in via Spalato con obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli circolanti in via Roma.