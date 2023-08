"Passa Parola Libri", iniziativa della Pro Loco per testi scolastici e dizionari scontati

Si chiama ’Passa Parola Libri’ l’iniziativa della Pro Loco di Civitanova che si è tenuta ieri e che verrà replicata venerdì 15 settembre, nei pressi della casetta della Pro Loco.

L’orario è dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 per gli interessati, che possono trovare tantissimi libri e per tutte le scuole, quindi i testi scolastici per le medie e per le superiori, ma anche testi universitari e dizionari di varie lingue, con sconti fino al 50% dal prezzo iniziale.