Passacantando: droni e innovazione tecnologica per valorizzare gli agricoltori marchigiani

"Continuerò a lavorare con il massimo impegno nell’interesse di tutti gli agricoltori e gli allevatori delle Marche e lo farò nel solco tracciato dal mio predecessore, al quale vanno i ringraziamenti per il grande sforzo profuso in questi anni". È il commento del neoeletto presidente della Copagri Marche, Andrea Passacantando, che è stato chiamato dal Consiglio generale della federazione a sostituire l’uscente Giovanni Bernardini, chiamato a sua volta alla vicepresidenza della Copagri nazionale. "Le ricadute della nuova Pac sul territorio, insieme alla sempre più evidente importanza della ricerca e dell’innovazione applicate all’agricoltura, rappresenteranno solo alcune delle priorità del mio mandato – dichiara Passacantando, tolentinate -, durante il quale mi adopererò convintamente per ridare la giusta centralità a un comparto fondamentale per l’economia regionale e nazionale". È impegnato in prima persona su tutto ciò che ruota intorno all’innovazione, dai droni all’agricoltura 4.0. "Voglio ringraziare tutti i consiglieri e gli associati per la fiducia che hanno riposto nella mia persona - aggiunge Bernardini, che ha guidato la Copagri Marche per oltre un decennio –. Credo però che una regione come la nostra meriti un presidente full-time, sempre pronto e disponibile ad ascoltare le richieste del territorio e a fare da sponda alla politica regionale; proprio da queste considerazioni deriva la mia ponderata decisione di fare un passo indietro, nell’interesse degli agricoltori marchigiani e in ragione dei gravosi impegni a cui sono stato chiamato nella mia nuova veste di vicepresidente nazionale".

l. g.