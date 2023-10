Passaggi a livello: lavori e disagi

Lavori ai passaggi a livello ferroviari, disagi al traffico dal 6 novembre al primo dicembre, programmati da Rfi in corrispondenza delle sbarre di via del Casone e di via Gobetti. Si svolgeranno anche in notturna e per regolare la nuova viabilità emessa dal Comune un’ordinanza che prevede il divieto di transito per tutti i veicoli in via del Casone e in via del Molino dalle 21.30 del 6 novembre alle ore 14 del 10 novembre nel tratto in prossimità del passaggio a livello, mentre per via Piero Gobetti il divieto entrerà in vigore dalle 21.30 del 27 novembre alle 14 del primo dicembre. Per la chiusura in via del Casone e in via del Molino disposte deviazioni alla viabilità e per chi viaggia in direzione sud-nord svolta obbligatoria in via Gronchi con la rimozione dei dissuasori di svolta al centro della carreggiata. Il transito in direzione sud è bloccato all’altezza della rotatoria di via AlighieriPellico, fatta eccezione per i residenti.

Quanto alla chiusura di via Gobetti, per i veicoli che transitano sulla provinciale deviazione in direzione est ad eccezione di chi è diretto al lavoro presso le attività commerciali e dei residenti e transito vietato anche a chi procede in direzione sud-nord, che dovrà svoltare su via Giuseppe Di Vittorio, in prossimità della rotatoria della Orlandi Ortofrutta e anche in questo caso uniche eccezioni per i veicoli diretti alle attività commerciali e per i residenti. Emessa dal Comune anche un’ordinanza che modifica la viabilità intorno al cimitero di Civitanova Alta ed entrerà in vigore da oggi e fino al 3 novembre. Come ogni anno, sono stati disposti divieti di sosta e sensi unici in previsione dell’aumento del traffico durante i giorni delle festività dei Santi e dei Morti, per evitare gli ingorghi e garantire la circolazione degli autobus.