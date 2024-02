"Passaggi pedonali rotti sulla statale"

"Attraversamenti pedonali illuminati, i tre installati da anni lungo la statale Adriatica sono rotti, ma la giunta invece di provvedere alla loro sistemazione si preoccupa di sbandierare l’inaugurazione di uno nuovo". Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd, denuncia la mancata manutenzione dei passaggi pedonali forniti di sistema di illuminazione sull’adriatica, con tutto il pericolo che ne consegue per i pedoni, soprattutto nelle ore notturne. Sono le strisce pedonali a chiamata, che si illuminano quando viene prenotato l’attraversamento. "L’amministrazione comunale – sottolinea Micucci – si vanta perché mette, finalmente, un attraversamento illuminato chiesto da anni dai residenti e dove si verificano continui incidenti, soprattutto d’estate e di notte. Ma, lo sa il sindaco Ciarapica che ce ne sono ben tre, istallati nel tratto a nord della statale, e che da diversi anni sono rotti?".

"Perché – chiede – il Comune oltre a montarne di nuovi, non fa la manutenzione ordinaria minima di ciò che ha già in funzione? Se, e quando, si romperà il nuovo progetto verrà abbandonato come gli altri?". Per Micucci "è allora necessario che si metta subito in programmazione la manutenzione di questo attraversamento e di quelli esistenti, almeno prima dell’estate, altrimenti saranno come sempre soldi buttati dalla finestra".